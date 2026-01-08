Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Senegal vs. Malí: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal vs. Malí: ¿dónde ver EN VIVO por la Copa Africana de Naciones?
Senegal vs. Malí: ¿dónde ver EN VIVO por la Copa Africana de Naciones? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido entre Senegal y Malí por la primera llave de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Senegal vs. Malí EN VIVO: se enfrentan este viernes 9 de enero en el Stade Ibn-Batouta, en Tánger (Marruecos), por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Senegal vs Malí: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El representativo de Senegal llegó a esta instancia tras derrotar 3-1 a Sudán en octavos. Por su lado, Malí empató 1-1 con Túnez, logrando la clasificación al vencer 3-2 en penales.

¿Cuándo y dónde juegan Senegal vs. Malí EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Senegal frente a Malí fue programado para el viernes 9 de enero en el Stade Ibn-Batouta, en Tánger (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Senegal vs. Malí EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

  • En Perú, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.
  • En España, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Chile, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 12:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Senegal vs. Malí comienza a las 10:00 a.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Senegal vs. Malí EN VIVO por TV?

El partido entre Senegal vs. Malí se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Senegal vs. Malí: alineaciones posibles

Senegal: Mendy; Seck, Gana, Mane, Jackson, Jakobs, Diatta, Ismaila, Niakhate, Gueye.

Malí: Diarra; W. Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby; Gassama, L. Coulibaly, Bissouma, Doumbia; Sangare y Sinayoko.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Senegal Selección de Malí Copa Africana de Naciones Copa Africana de Naciones 2025 Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA