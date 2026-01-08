Senegal vs. Malí: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal vs. Malí EN VIVO: se enfrentan este viernes 9 de enero en el Stade Ibn-Batouta, en Tánger (Marruecos), por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Senegal vs Malí: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El representativo de Senegal llegó a esta instancia tras derrotar 3-1 a Sudán en octavos. Por su lado, Malí empató 1-1 con Túnez, logrando la clasificación al vencer 3-2 en penales.

¿Cuándo y dónde juegan Senegal vs. Malí EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Senegal frente a Malí fue programado para el viernes 9 de enero en el Stade Ibn-Batouta, en Tánger (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 75 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Senegal vs. Malí EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m. En España , el partido Senegal vs. Malí comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Senegal vs. Malí comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Senegal vs. Malí comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Senegal vs. Malí comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Senegal vs. Malí comienza a las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Senegal vs. Malí EN VIVO por TV?

El partido entre Senegal vs. Malí se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Senegal vs. Malí: alineaciones posibles

Senegal: Mendy; Seck, Gana, Mane, Jackson, Jakobs, Diatta, Ismaila, Niakhate, Gueye.

Malí: Diarra; W. Coulibaly, Camara, Dieng, Diaby; Gassama, L. Coulibaly, Bissouma, Doumbia; Sangare y Sinayoko.