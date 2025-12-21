Sensible baja en Barcelona: Andreas Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento de su rodilla izquierda

Baja en la tienda culé. El defensa del Barcelona, Andreas Christensen, sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, en principio, intentará evitar pasar por el quirófano.

El internacional danés Andreas Christensen sufrió esta lesión tras un mal gesto fortuito en el entrenamiento del pasado sábado en el FC Barcelona. Este domingo se ha sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión y, según ha informado el club catalán, iniciará tratamiento conservador.

La ausencia de Christensen se sumó a la del centrocampista Pedri, que tampoco jugó este domingo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por unas molestias en el isquiotibial.

También, se suma a las bajas del defensa Ronald Araujo, que desde hace semanas se recupera de un problema de salud mental al margen del grupo, al volante Gavi aún convaleciente de una intervención del menisco de la rodilla derecha, y el atacante Dani Olmo, quien sigue recuperándose de una luxación en el hombro izquierdo.

"Estamos contigo, Andreas", fue lo que también colocó la institución blaugrana por medio de sus redes sociales.

Lo que fue el partido de Barcelona, sin Andreas Christensen

Barcelona, para su visita a Villarreal, tuvo una oncena titular conformada por Joan García; Alejandro Balde, Eric García, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Fermín López, Frenkie de Jong, Gerard Martín; Lamime Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

En tanto, el 'Submarino amarillo' salió con Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, S. Cardona; Buchanan, Dani Parejo, Santi Comesaña, A. Moleiro; Pepe y Ayoze Pérez.