No se guardó nada: el 'Cuti' Romero criticó a la dirigencia del Tottenham tras nueva derrota en Premier League

Fue contundente. Cristian 'Cuti' Romero, defensa argentino del Tottenham Hotspur, criticó a la directiva de su club después de la derrota contra el Bournemouth -de visitante por la Premier League- y la acusó de no dar la cara y de solo hacerlo para contar mentiras.

Tottenham perdió el último miércoles a manos del Bournemouth en el minuto 90+5 y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de la liga inglesa de primera división en lo que va de temporada, lo que le deja decimocuartos en la tabla.

Tras la derrota, varios jugadores del Tottenham se encararon con aficionados que viajaron a Bournemouth y el 'Cuti' Romero salió a hablar en sus redes sociales.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La publicación de Cristian Romero en su cuenta de Instagram.Fuente: @cutiromero2

"Nos disculpamos con los aficionados que nos siguen a todas partes y que siempre están ahí y siempre lo estarán. Somos los responsables, no hay dudas de ello, pero siempre daremos la cara y trataremos de darle la vuelta a la situación, por nosotros y por el club. Hay veces en la que otra gente debería de dar la cara y hablar, pero no lo hacen y lleva ya pasando muchos años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para contar mentiras", dijo el internacional con la Selección de Argentina.

Minutos después de esta primera publicación, el defensa campeón en el Mundial Qatar 2022 la editó para borrar el "contar mentiras".

Hace un año, el 'Cuti' Romero ya criticó a los dirigentes del Tottenham al decir en una entrevista después de una derrota contra Chelsea que siempre que perdían se ponía el foco en los jugadores y el entrenador, pero nunca en los verdaderos culpables.

¿Cuál es el momento del Tottenham en la Premier League 2025-26?

Tottenham, que actualmente es dirigido por el entrenador Thomas Frank, está en el decimocuarto puesto de la tabla de posiciones con 27 puntos luego de 21 jornadas.

Los 'Spurs', este sábado' reciben al Aston Villa en Londres en el marco de la tercera ronda de la FA Cup.