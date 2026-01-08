Últimas Noticias
Michael Hoyos, delantero pretendido por Universitario, ya tiene nuevo equipo en la liga argentina

Michael Hoyos debutó como profesional en el año 2010.
Michael Hoyos debutó como profesional en el año 2010. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario buscó contar con el atacante Michael Hoyos, aunque este acaba de firmar contrato con un club de la ciudad de Rosario.

Universitario, con la llegada de Javier Rabanal, puso la mira sobre el delantero estadounidense (también con nacionalidad ecuatoriana-argentina) Michael Hoyos como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

RPP pudo conocer, en su momento, sobre el interés de Universitario de Deportes en contar con el atacante Michael Hoyos. Sin embargo, este último -en las últimas horas- fue anunciado como flamante fichaje de uno de los clubes con gran tradición en el fútbol argentino de primer división: Newell's.

"Michael Hoyos se une al Rojinegro. Firmó su contrato por una temporada tras arribar al Parque en condición de libre. ¡Bienvenido!", le dijeron al pretendido hace unas semanas por la directiva y cuerpo técnico de Universitario.

Michael Hoyos, de Independiente del Valle a Newell's

Hay que tener en cuenta que el atacante llegó a la 'Lepra' como agente libre al no renovar contrato en Independiente del Valle. Allí, fue dirigido por Rabanal.

"El vínculo se estableció por una temporada, hasta diciembre de 2026 y con posibilidad de extenderse por un año más, bajo la modalidad de meritocracia deportiva que viene aplicando la institución durante el presente mercado de pases", añadieron.

En Universitario buscaban reforzar su línea ofensiva con un atacante de experiencia versátil y ese perfil lo cumplía Michael Hoyos. De 34 años de edad, fue el segundo máximo anotador de IDV en el año 2025 con un total de 19 goles.

A lo largo de su carrera en el fútbol ecuatoriano, jugó en el Deportivo Cuenca y fue fichado después por Guayaquil City, Barcelona SC, LDU e Independiente del Valle, con el que ganó una Liga, una Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana 2023.


¿Qué amistosos tiene Universitario en su pretemporada?

Universitario vs. Sport Boys

Hora y fecha: sábado 17 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Campo Mar U


Universitario vs. FBC Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon


Universitario vs. 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental U Marathon

