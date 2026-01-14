De no creer: apenas al minuto de juego, Sergio Peña anotó un autogol para el 1-0 de Unión [VIDEO]

Al minuto de juego, Sergio Peña marcó en contra para el 1-0 de Unión sobre Alianza Lima.

Impensado. Sergio Peña, en contra, le dio el 1-0 a Unión ante Alianza Lima en el segundo partido del cuadro de La Victoria en la Serie Río de la Plata 2026.

El gol no da para análisis. Apenas al minuto de juego, el equipo de Pablo Guede se hizo del balón y empezó a distribuirlo por su campo.

El esférico llegó a Alejandro Duarte, quien estiró para Miguel Trauco. El lateral izquierdo centralizó para Peña. El volante, en su afán de tocar en primera, pifeó la pelota, la cual se fue directamente al arco, dándole el 1-0 para Unión.

Autogol de Sergio Peña para el 1-0 de Alianza Lima | Fuente: X

Previa

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Saroldi, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 4:15 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco, Carlos Zambrano ©, Jhoao Velásquez; Luis Advíncula, Piero Cari, Sergio Peña, Miguel Trauco; Alan Cantero, Federico Girotti y Geray Motta. DT: Pablo Guede.

Atlético Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.