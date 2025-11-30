Amistoso internacional: Italia juega un partido amistoso con Estados Unidos

Toda la previa del duelo entre Estados Unidos e Italia. El partido se jugará en el Chase Stadium el lunes 1 de diciembre a las 19:00 horas.

En partido de carácter amistoso, las escuadras de Estados Unidos e Italia se verán las caras el próximo lunes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Chase Stadium.

Así llegan Estados Unidos y Italia

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

Estados Unidos venció 6-0 a Nueva Zelanda en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Italia en partidos

A Italia no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Estados Unidos.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de noviembre, en Enero del torneo Amistosos Internacionales 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Estados Unidos.

Horario Estados Unidos e Italia, según país