Champions League: Arsenal se enfrenta ante la visita Kairat Almaty por la fecha 8

Arsenal y Kairat Almaty se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Urs Schnyder. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Arsenal y Kairat Almaty

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal ganó por 3-1 el juego pasado ante Inter. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 16 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty cayó 1 a 4 ante Club Brugge. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Urs Schnyder.

Horario Arsenal y Kairat Almaty, según país