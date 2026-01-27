Champions League: Qarabag se enfrentará a Liverpool por la fecha 8

Liverpool y Qarabag se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Qarabag
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions
Liverpool viene de ganar en su encuentro anterior a Olympique de Marsella con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 11 a favor.
Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions
Qarabag venció 3-2 a Eintracht Frankfurt en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 13 en su portería.
El encuentro será supervisado por Ivan Kruzliak, el juez encargado.
Horario Liverpool y Qarabag, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas