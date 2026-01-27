Últimas Noticias
Champions League: Qarabag se enfrentará a Liverpool por la fecha 8

Liverpool y Qarabag se miden en el estadio Anfield mañana a las 15:00 horas y Ivan Kruzliak es el elegido para dirigir el partido.

Liverpool y Qarabag se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions, a partir de las 15:00 horas en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Qarabag

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de ganar en su encuentro anterior a Olympique de Marsella con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag venció 3-2 a Eintracht Frankfurt en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 13 en su portería.

El encuentro será supervisado por Ivan Kruzliak, el juez encargado.

Horario Liverpool y Qarabag, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Liverpool Qarabag Champions League

