Champions League: Borussia Dortmund e Inter se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Borussia Dortmund vs Inter. El duelo, a disputarse en el estadio Signal Iduna Park mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por István Kovács.

Borussia Dortmund e Inter se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Signal Iduna Park. El partido corresponde a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan Borussia Dortmund y Inter

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Borussia Dortmund en partidos de la Champions

Borussia Dortmund cayó 0 a 2 ante Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 11 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter llega a este encuentro con una derrota ante Arsenal por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 7.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y Borussia Dortmund fue el ganador por 3 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será István Kovács.

Horario Borussia Dortmund e Inter, según país