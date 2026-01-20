Champions League: Qarabag recibirá a Eintracht Frankfurt por la fecha 7

Últimas Noticias
Te contamos la previa del duelo Qarabag vs Eintracht Frankfurt, que se enfrentarán en el estadio Azersun Arena mañana a las 12:45 horas. Sandro Schärer será el árbitro del partido.

Qarabag y Eintracht Frankfurt se medirán mañana a las 12:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Champions y se disputará en el estadio Azersun Arena.

Así llegan Qarabag y Eintracht Frankfurt

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a Ajax. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 11.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt viene de caer en su estadio ante Barcelona por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

El árbitro designado para el encuentro es Sandro Schärer.

Horario Qarabag y Eintracht Frankfurt, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
