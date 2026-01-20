Champions League: Juventus y Benfica se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Juventus y Benfica. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Serdar Gözübüyük.

Juventus ejercerá mañana la localía ante Benfica, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 7 de la Champions.

Así llegan Juventus y Benfica

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus logró un triunfo por 2-0 ante Pafos. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega con ventaja tras derrotar a Napoli con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 5.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 3 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de enero, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y fue Benfica quien ganó 0 a 2.

Serdar Gözübüyük es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Juventus en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Mónaco: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Benfica en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Juventus y Benfica, según país