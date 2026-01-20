Champions League: Olympique de Marsella y Liverpool se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique de Marsella vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el estadio el Velodromo mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Slavko Vincic.

Olympique de Marsella y Liverpool se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Velodromo. El partido corresponde a la fecha 7 de la Champions.

Así llegan Olympique de Marsella y Liverpool

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions

Olympique de Marsella sacó un triunfo frente a U. Saint-Gilloise, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Inter. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2008 - 2009, y Liverpool fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Slavko Vincic.

Fecha y rival de Olympique de Marsella en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Club Brugge: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Liverpool en el próximo partido de la Champions

Fecha 8: vs Qarabag: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

