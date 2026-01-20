Champions League: Olympique de Marsella y Liverpool se encuentran en la fecha 7

Olympique de Marsella y Liverpool se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio el Velodromo. El partido corresponde a la fecha 7 de la Champions.
Así llegan Olympique de Marsella y Liverpool
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions
Olympique de Marsella sacó un triunfo frente a U. Saint-Gilloise, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 10 a favor.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions
Liverpool llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Inter. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2008 - 2009, y Liverpool fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Slavko Vincic.
Fecha y rival de Olympique de Marsella en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs Club Brugge: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Liverpool en el próximo partido de la Champions
- Fecha 8: vs Qarabag: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Olympique de Marsella y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas