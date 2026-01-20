Champions League: Se enfrentan Chelsea y Pafos por la fecha 7

En la previa de Chelsea vs Pafos, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Stamford Bridge. El árbitro designado será Erik Lambrechts.

Por la fecha 7 de la Champions, Chelsea y Pafos se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Pafos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea fue derrotado en el Gewiss Stadium frente a Atalanta por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 5 goles y tiene 12 a favor.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Juventus. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Erik Lambrechts.

