Champions League: Por la fecha 7, Newcastle United recibirá a PSV

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y PSV. El partido se jugará en el estadio St. James Park mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Daniel Siebert.

Desde las 15:00 horas, Newcastle United y PSV se enfrentan mañana por la fecha 7 de la Champions en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y PSV

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

En su visita anterior, Newcastle United empató por 2 con Bayer Leverkusen. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 12 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

A PSV no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Atlético de Madrid. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 victorias y 2 empates, tiene 14 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Siebert.

Horario Newcastle United y PSV, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Tags
Newcastle United PSV Champions League

