Champions League: Por la fecha 3 se enfrentarán Chelsea y Ajax

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Ajax, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Felix Zwayer.

Chelsea aguarda mañana la visita de Ajax, para jugar el partido por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan Chelsea y Ajax

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea venció por 1-0 a Benfica.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax perdió ante Olympique de Marsella por 0 a 4.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y sellaron un empate en 4.

Felix Zwayer fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Qarabag: 5 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Barcelona: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pafos: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Napoli: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ajax en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Galatasaray: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Benfica: 25 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Qarabag: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympiacos: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

