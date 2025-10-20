Champions League: U. Saint-Gilloise e Inter se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de U. Saint-Gilloise vs Inter. El duelo, a disputarse mañana, comenzará a las 14:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

U. Saint-Gilloise e Inter se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas. El partido corresponde a la fecha 3 de la Champions.

Así llegan U. Saint-Gilloise y Inter

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 4 ante Newcastle United en el Constant Vanden Stock Anderlecht.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Champions

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Slavia Praga.

Horario U. Saint-Gilloise e Inter, según país