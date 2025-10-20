Últimas Noticias
Champions League: Se enfrentan Newcastle United y Benfica por la fecha 3

En la previa de Newcastle United vs Benfica, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio St. James Park.

Por la fecha 3 de la Champions, Newcastle United y Benfica se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Benfica

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United ganó su último duelo ante U. Saint-Gilloise por 4 a 0.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Chelsea.

Horario Newcastle United y Benfica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Newcastle United Benfica Champions League

