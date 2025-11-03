Champions League: U. Saint-Gilloise se enfrentará a Atlético de Madrid por la fecha 4

Últimas Noticias
Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise se miden en el estadio el Metropolitano mañana a las 15:00 horas.

Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions, a partir de las 15:00 horas en el estadio el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid no pudo ante Arsenal en el Emirates Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 1 derrota, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 9.

Horario Atlético de Madrid y U. Saint-Gilloise, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

