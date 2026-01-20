Últimas Noticias
Champions League: U. Saint-Gilloise visita a Bayern Múnich por la fecha 7

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Bayern Múnich ante U. Saint-Gilloise, a disputarse en el estadio Allianz Arena mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Rade Obrenovic.

A partir de las 15:00 horas, Bayern Múnich y U. Saint-Gilloise protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Champions, en el estadio Allianz Arena.

Así llegan Bayern Múnich y U. Saint-Gilloise

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich viene de vencer a Sporting Lisboa con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise viene de perder contra Olympique de Marsella por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 14.

Rade Obrenovic será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Bayern Múnich y U. Saint-Gilloise, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
