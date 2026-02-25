Europa League: KRC Genk y Dinamo Zagreb se miden por la llave 3

Palpitamos la previa del choque entre KRC Genk y Dinamo Zagreb. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Felix Zwayer.

KRC Genk llega más confiado tras ganar por 3 a 1 en la ida y sueña con llegar a la Octavos de final, mientras que D. Zagreb no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el estadio Luminus Arena. El partido por la llave 3 de la Europa League comenzará a las 15:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y fue KRC Genk quien ganó 1 a 3.

Felix Zwayer es el elegido para dirigir el partido.

Horario KRC Genk y Dinamo Zagreb, según país