Europa League: Celta y PAOK se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Celta vs PAOK. El duelo, a disputarse en el Estadio de Balaídos mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Marco Guida.

Los Celestes se enfrentarán mañana ante PAOK, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Europa League y se disputará en el Estadio de Balaídos a las 15:00 horas.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Celta fue el ganador por 1 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.

Horario Celta y PAOK, según país