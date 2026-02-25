Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Nottingham Forest se enfrentará ante Fenerbahçe por la llave 6

Nottingham Forest se enfrentará ante Fenerbahçe por la llave 6
Nottingham Forest se enfrentará ante Fenerbahçe por la llave 6
Nota IA

por Nota IA

·

Fenerbahçe se mide ante Nottingham Forest en el estadio City Ground mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Maurizio Mariani.

Con la goleada de ida, Nottingham quiere seguir con vida en el torneo y, mañana, enfrentará a Fenerbahçe. El juego se disputa en el estadio City Ground a partir de las 15:00 horas.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.

Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Nottingham Forest y Fenerbahçe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Nottingham Forest Fenerbahçe Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA