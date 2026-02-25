Europa League: Nottingham Forest se enfrentará ante Fenerbahçe por la llave 6

Fenerbahçe se mide ante Nottingham Forest en el estadio City Ground mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Maurizio Mariani.
Con la goleada de ida, Nottingham quiere seguir con vida en el torneo y, mañana, enfrentará a Fenerbahçe. El juego se disputa en el estadio City Ground a partir de las 15:00 horas.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Nottingham Forest se impuso por 0 a 3.
Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Nottingham Forest y Fenerbahçe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
