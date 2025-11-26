Europa League: Stuttgart se enfrentará a Go Ahead Eagles por la fecha 5

Go Ahead Eagles y Stuttgart se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Adelaarshorst.
Así llegan Go Ahead Eagles y Stuttgart
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League
Go Ahead Eagles no pudo ante Red Bull Salzburgo en el Red Bull Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League
Stuttgart venció 2-0 a Feyenoord en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 2, con 4 goles en el arco rival y 4 en su portería.
El encuentro será supervisado por Mohammed Al-Hakim, el juez encargado.
Horario Go Ahead Eagles y Stuttgart, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas