Europa League: Stuttgart se enfrentará a Go Ahead Eagles por la fecha 5

Go Ahead Eagles y Stuttgart se miden en el estadio Adelaarshorst mañana a las 15:00 horas y Mohammed Al-Hakim es el elegido para dirigir el partido.

Go Ahead Eagles y Stuttgart se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Adelaarshorst.

Así llegan Go Ahead Eagles y Stuttgart

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles no pudo ante Red Bull Salzburgo en el Red Bull Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart venció 2-0 a Feyenoord en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 2, con 4 goles en el arco rival y 4 en su portería.

El encuentro será supervisado por Mohammed Al-Hakim, el juez encargado.

Horario Go Ahead Eagles y Stuttgart, según país