Europa League: Malmö y Estrella Roja se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Malmö vs Estrella Roja. El duelo, a disputarse en el estadio Friends Arena mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por Sascha Stegemann.

Malmö y Estrella Roja se enfrentan mañana, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Friends Arena. El partido corresponde a la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan Malmö y Estrella Roja

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö cayó 1 a 2 ante Porto en el Estádio do Dragão. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Sturm Graz. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Sascha Stegemann.

Horario Malmö y Estrella Roja, según país