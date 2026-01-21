Últimas Noticias
Europa League: Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Aston Villa por la fecha 7

Nota IA

por Nota IA

·

Fenerbahçe y Aston Villa se enfrentan en el estadio Sukru Saracoglu, con el arbitraje de Luís Branco Godinho. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Fenerbahçe se enfrenta mañana ante Aston Villa para disputar el partido por la fecha 7, en el estadio Sukru Saracoglu, desde las 12:45 horas.

Así llegan Fenerbahçe y Aston Villa

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe ganó por 4-0 el juego pasado ante SK Brann. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Aston Villa derrotó 2-1 a FC Basel. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luís Branco Godinho.

Horario Fenerbahçe y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
