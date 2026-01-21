Europa League: Bologna y Celtic se miden por la fecha 7

Últimas Noticias
Palpitamos la previa del choque entre Bologna y Celtic. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Vassilis Fotias.

Bologna ejercerá mañana la localía ante Celtic, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 7 de la Europa League.

Así llegan Bologna y Celtic

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

Bologna logró un triunfo por 2-1 ante Celta. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic viene de caer derrotado 0 a 3 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

Vassilis Fotias es el elegido para dirigir el partido.

Horario Bologna y Celtic, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
