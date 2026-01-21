Europa League: Sturm Graz se enfrentará a Feyenoord por la fecha 7

Feyenoord y Sturm Graz se miden en el estadio De Kuip mañana a las 12:45 horas y Halil Meler es el elegido para dirigir el partido.

Feyenoord y Sturm Graz se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas en el estadio De Kuip.

Así llegan Feyenoord y Sturm Graz

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord no pudo ante FC Steaua Bucarest en el Arena Nacional. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Estrella Roja. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 6.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de octubre, en Fase de Grupos del torneo Europa League 2022 - 2023, y Sturm Graz sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Halil Meler, el juez encargado.

Fecha y rival de Feyenoord en el próximo partido de la Europa League

Fecha 8: vs Betis: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Sturm Graz en el próximo partido de la Europa League

Fecha 8: vs SK Brann: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Feyenoord y Sturm Graz, según país