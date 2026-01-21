Europa League: Olympique Lyon visita a Young Boys por la fecha 7

La previa del choque de Young Boys ante Olympique Lyon, a disputarse en el estadio Stade de Suisse Wankdorf mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Aliyar Aghayev.

A partir de las 12:45 horas, Young Boys y Olympique Lyon protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Europa League, en el estadio Stade de Suisse Wankdorf.

Así llegan Young Boys y Olympique Lyon

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys viene de vencer a Lille con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon viene de derrotar a Go Ahead Eagles con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 12 goles y le han convertido 3 en su arco.

Aliyar Aghayev será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

