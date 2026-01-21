Europa League: Olympique Lyon visita a Young Boys por la fecha 7

A partir de las 12:45 horas, Young Boys y Olympique Lyon protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Europa League, en el estadio Stade de Suisse Wankdorf.
Así llegan Young Boys y Olympique Lyon
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League
Young Boys viene de vencer a Lille con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League
Olympique Lyon viene de derrotar a Go Ahead Eagles con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 12 goles y le han convertido 3 en su arco.
Aliyar Aghayev será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Young Boys y Olympique Lyon, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas