LaLiga EA Sports: Levante se enfrenta ante Sevilla con la ilusión de salir del fondo la tabla

·

Sevilla y Levante se enfrentan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El duelo se jugará el domingo 4 de enero desde las 08:00 horas.

El juego entre Sevilla y Levante se disputará el próximo domingo 4 de enero por la fecha 18 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Levante

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Real Sociedad. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 1 gol y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Sevilla lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
10Sevilla2017629-2
20Levante10162410-12

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Sevilla: 4 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Levante, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
