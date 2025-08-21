LaLiga EA Sports: Alavés visita a Betis en el primer duelo de la Fecha 2

Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Alavés visita a Betis en el primer duelo de la Fecha 2
Alavés visita a Betis en el primer duelo de la Fecha 2
Palpitamos la previa del choque entre Betis y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Miguel Ortiz Arias.

Betis ejercerá mañana la localía ante Alavés, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Betis y Alavés

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).

Miguel Ortiz Arias es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
6Alavés311001
11Betis110100

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Alavés, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

