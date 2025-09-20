Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano se enfrentará ante Celta por la fecha 5

Rayo Vallecano se enfrentará ante Celta por la fecha 5
Rayo Vallecano se enfrentará ante Celta por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Celta se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas el domingo 21 de septiembre a las 07:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 07:00 horas el próximo domingo 21 de septiembre, Celta visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Celta

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Osasuna. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Celta y Betis, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Rayo Vallecano no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 1 partidos jugados en el estadio Estadio de Vallecas, sólo ha logrado empates. Hasta la fecha, Celta no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
13Rayo Vallecano44112-1
14Celta45041-2

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Elche: 28 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlético de Madrid: 5 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Sociedad: 19 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

Tags
Rayo Vallecano Celta LaLiga

