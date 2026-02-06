LaLiga EA Sports: Barcelona juega ante Mallorca para mantenerse en la punta

En la previa de Barcelona vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Camp Nou.

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 10:15 horas, Mallorca visita a Barcelona en el estadio Camp Nou, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Mallorca

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de vencer a Sevilla en casa por 4 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 9 goles y 10 le han convertido.

Hasta el momento, Barcelona cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 10 victorias.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está puntero con 55 puntos (18 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 4 Villarreal 42 21 13 3 5 16 14 Mallorca 24 22 6 6 10 -6

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Girona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Mallorca, según país