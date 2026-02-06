LaLiga EA Sports: Barcelona juega ante Mallorca para mantenerse en la punta

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Barcelona vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Camp Nou.

El próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 10:15 horas, Mallorca visita a Barcelona en el estadio Camp Nou, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Mallorca

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona ganó su último duelo ante Elche por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de vencer a Sevilla en casa por 4 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 9 goles y 10 le han convertido.

Hasta el momento, Barcelona cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 10 victorias.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está puntero con 55 puntos (18 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
14Mallorca24226610-6

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Girona: 16 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Betis: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
