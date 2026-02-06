LaLiga EA Sports: Real Sociedad y Elche se encuentran en la fecha 23

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Sociedad vs Elche. El duelo, a disputarse en el estadio Anoeta mañana, comenzará a las 15:00 horas.

Real Sociedad y Elche se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Anoeta. El partido corresponde a la fecha 23 de la Liga.

Así llegan Real Sociedad y Elche

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Mamés.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Sociedad igualó 1-1 el juego ante Athletic Bilbao. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 5 goles y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 1 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 12.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el octavo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 55 22 18 1 3 37 2 Real Madrid 54 22 17 3 2 29 3 Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21 8 Real Sociedad 28 22 7 7 8 0 13 Elche 24 22 5 9 8 -2

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Real Madrid: 14 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Real Oviedo: 21 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Osasuna: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Athletic Bilbao: 20 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Elche, según país