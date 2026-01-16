Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Mallorca se enfrentará ante Athletic Bilbao por la fecha 20

Mallorca se enfrentará ante Athletic Bilbao por la fecha 20
Mallorca se enfrentará ante Athletic Bilbao por la fecha 20
Nota IA

por Nota IA

·

Athletic Bilbao se mide ante Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 17 de enero a las 10:15 horas.

A partir de las 10:15 horas el próximo sábado 17 de enero, Athletic Bilbao visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Rayo Vallecano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao cayó derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 8.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
8Athletic Bilbao2419739-8
17Mallorca1819469-7

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Sevilla: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Sevilla: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Mallorca Athletic Bilbao LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA