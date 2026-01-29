LaLiga EA Sports: Espanyol y Alavés se miden por la fecha 22

Palpitamos la previa del choque entre Espanyol y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Espanyol ejercerá mañana la localía ante Alavés, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Alavés

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Valencia por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Betis con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 9.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Alavés quien ganó 2 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 5 Espanyol 34 21 10 4 7 0 15 Alavés 22 21 6 4 11 -8

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Villarreal: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Getafe: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Sevilla: 14 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Alavés, según país