Barcelona vs. Espanyol: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el derbi catalán por LaLiga?

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: se enfrentan este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, en Barcelona (España), por la fecha 18 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El derbi catalán estará marcado por el regreso del portero Joan García a la que fue su casa hasta el pasado curso y por un ambiente tenso en la previa que ambos equipos esperan que quede en pura rivalidad.

Joan Garcia eclipsa, de momento, la previa de este derbi que se prevé, en lo meramente deportivo, el más igualado de los últimos tiempos. Porque el Espanyol de Manolo González está disfrutando con su juego y haciendo soñar a sus aficionados.

En Barcelona existe la duda sobre la titularidad de Lamine Yamal, el ‘10’ que no entrenó el último jueves, pero que Hansi Flick aguardará hasta el final.

Espanyol vs. Barcelona: ¿cómo llegan al derbi catalán por la fecha 18 de LaLiga 2026?

Barcelona despidió el 2025 con la victoria a domicilio ante el Villarreal (0-2) que le permitió mantenerse con importante ventaja en la cima de LaLiga. Por su lado, el Espanyol está en racha y en su último cotejo le ganó 1-2 como visitante al Athletic Club.

¿Cuándo y dónde juegan Espanyol vs Barcelona EN VIVO por el derbi catalán de LaLiga 2026?

El partido del Barcelona frente a Espanyol fue programado para el sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, en Barcelona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 38 000 espectadores, aproximadamente.

Olmo empieza el año con buen pie 💥 pic.twitter.com/H7igIo7D0I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2026

¿A qué hora juegan Espanyol vs. Barcelona EN VIVO por el derbi catalán en LaLiga 2026?

En Perú , el partido Espanyol vs. Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Espanyol vs. Barcelona EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de DSports y vía streaming por DGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Espanyol vs. Barcelona: Alineaciones posibles

Espanyol: M. Dmitrovic; O. Hilali, F. Calero, L. Cabrera, C. Romero; U. González, P. Lozano; T. Dolan, E. Expósito, P. Milla; y R. Fernández.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

Espanyol vs. Barcelona: historial del derbi catalán

Hasta la fecha se han enfrentado en 216 partidos considerando todas las competiciones. El Barcelona tiene 128 victorias ante 44 triunfos del Espanyol. Se registran 46 empates en el derbi catalán.

Considerando solo el derbi en LaLiga, son 178 partidos con 104 éxitos para los azulgranas.