Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid recibirá a Villarreal por la fecha 4

Atlético de Madrid recibirá a Villarreal por la fecha 4
Atlético de Madrid recibirá a Villarreal por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Villarreal, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano mañana a las 14:00 horas. José Munuera Montero será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Atlético de Madrid y Villarreal se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga y se disputará en el estadio el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Villarreal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alavés, tras igualar 1-1. En las 2 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta..

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo séptimo puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

El árbitro designado para el encuentro es José Munuera Montero.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
4Barcelona732104
17Atlético de Madrid23021-1

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Mallorca: 21 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 5: vs Osasuna: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Atlético de Madrid y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

