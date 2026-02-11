Yarita Lizeth y Alejandro Páucar se muestran más enamorados que nunca en romántico videoclip

La escena folclórica peruana suma un nuevo capítulo romántico. Yarita Lizeth y Alejandro Páucar, hijo de la intérprete Dina Páucar, oficializaron se muestran más enamorados que nunca tras el estreno de Lobo solitario, una producción musical que ha llamado la atención por la pareja.

El tema fue presentado el pasado 6 de febrero en YouTube junto a un videoclip rodado en imponentes escenarios naturales de Puno. A lo largo de las imágenes, ambos artistas comparten escenas cargadas de complicidad y cercanía, dejando en evidencia que el vínculo que los une trasciende lo profesional.

Yarita agradeció públicamente la acogida del sencillo en sus plataformas digitales, donde el video ha acumulado miles de reproducciones en pocos días.

El rodaje se realizó a más de 3 800 metros sobre el nivel del mar, aprovechando los paisajes andinos como marco para una historia de amor que conecta con la esencia del folclore contemporáneo. Al finalizar el video, Yarita Lizeth y Alejandro Páucar sellan su romance con un beso.

Yarita Lizeth confirmó romance con el hijo de Dina Páucar

En diciembre de 2025, Yarita Lizeth confirmó romance con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar. Luego de diversos rumores de romance y tras la separación de su esposo Patric Lundberg, la cantante andina confirmó su relación con el joven músico.

Fue a través de una transmisión en vivo por TikTok que un usuario preguntó si había algo entre los dos a lo que Yarita le pasó la consulta a Alejandro quien, pese a no compartir detalles de su vida privada en redes sociales, respondió sin irse por la tangente.

"No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí (…) La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, confesó.

La cantante puneña se mostró sorprendida por la respuesta ya que es la primera vez que el músico hace declaraciones de este tipo. “Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos”, expresó.