Candidato presidencial Ronald Atencio propone instalar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución

Ronald Atencio Sotomayor, candidato presidencial de Alianza Venceremos, señaló en Ampliación de Noticias que su propuesta de cara a las elecciones generales 2026 busca la instalación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución.

“Una de las formas para refundar el país es convocar a una Asamblea Constituyente plurinacional para que cambie la actual Constitución y se vuelva a tener un régimen institucionalizado, se vuelva a tener un principio de separación de poderes, se vuelva a tener instituciones independientes y podamos tener una mejor gobernabilidad en un nuevo Estado refundado por la nueva Constitución”, indicó a RPP.

En esa línea, el candidato presidencial manifestó que la nueva Carta Magna debe cambiar el actual régimen económico y restituir el equilibrio de los poderes del Estado.

“Lo que tenemos que cambiar de la actual Constitución, primero es este régimen económico empobrecedor. Segundo, lo que se tiene que hacer es restituir el principio de separación de poderes”, sostuvo.

Asimismo, Atencio Sotomayor acusó al actual Congreso de la República de estar haciendo un mal uso de la vacancia presidencial y la interpelación a los ministros de Estado.

“No podemos permitir que un Congreso de la República en la actualidad tenga una institución que se llame vacancia, que en el fondo es una pistola en la mano, que cuando quiere apunta al Poder Ejecutivo, y la interpelación o censura a los ministros que está siendo mal utilizada y cuando quieren sí la utilizan para bien. Hoy no vemos a ningún ministro ni interpelado ni censurado, a pesar de que han participado, por ejemplo, [en] los ‘Chifagate’. Tenemos una gran crisis de inseguridad. Vemos una mala utilización de las instituciones señaladas en la propia Constitución”, indicó.

Ronald Atencio Sotomayor, candidato presidencial de la Alianza Venceremos. | Fuente: RPP

Sobre Petroperú

Ronald Atencio Sotomayor también se refirió a la situación de Petroperú. Al respecto, indicó que, en una eventual gestión al frente del Ejecutivo, la empresa estatal no se privatizará.

“Nosotros hemos dicho claramente que Petroperú, primero que no se privatiza. Petroperú va a seguir sin una empresa estatal”, concluyó.