LaLiga EA Sports: Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Valencia y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Betis y Valencia

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de caer por 1 a 2 frente a Alavés. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de un triunfo 3 a 2 frente a Espanyol. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 6 Betis 32 21 8 8 5 7 14 Valencia 23 21 5 8 8 -11

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Mallorca: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Real Madrid: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Valencia, según país