LaLiga EA Sports: Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia
Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Valencia, que se jugará el domingo 1 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Benito Villamarín.

Valencia y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Betis y Valencia

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de caer por 1 a 2 frente a Alavés. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de un triunfo 3 a 2 frente a Espanyol. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
6Betis32218857
14Valencia2321588-11

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Mallorca: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Real Madrid: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
