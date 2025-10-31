LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Villarreal y Rayo Vallecano se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 08:00 horas.

Así llegan Villarreal y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Valencia. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Rayo Vallecano derrotó 1-0 a Alavés. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 0 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (4 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 4 Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 8 7 Rayo Vallecano 14 10 4 2 4 2

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Rayo Vallecano, según país