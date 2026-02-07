Actor de 'Mi pobre angelito' queda libre de proceso judicial por caso de prostitución

El caso de prostitución que involucró al actor Daniel Stern, conocido por su papel en Mi pobre angelito, fue oficialmente desestimado por la Justicia en California, lo que puso fin al proceso penal iniciado en su contra.

De acuerdo con TMZ, los abogados del actor se presentaron ante el tribunal el último viernes, en la primera audiencia desde que los fiscales formularon cargos por la presunta solicitud de servicios de prostitución.

Stern no asistió a la sesión, pero el caso fue revisado y cerrado.

¿Por qué el caso de Daniel Stern quedó cerrado?

Un representante de la Fiscalía del Condado de Ventura explicó al citado medio que el actor de Mi pobre angelito cumplió con las condiciones exigidas por la autoridad judicial.

"El acusado hizo lo que correspondía. Completó su curso educativo y obtuvo la desestimación del caso", señaló el vocero, quien precisó que este procedimiento se aplica de manera habitual en situaciones similares cuando se trata de una primera infracción.

¿Por qué se le culpó a Daniel Stern?

Daniel Stern había recibido una citación en diciembre, luego de que la policía lo señalara por presuntamente intentar contratar a una 'escort' o dama de compañía en un hotel de Camarillo, en el estado de California. Un mes después, el actor fue acusado formalmente, lo que dio inicio al proceso legal.

Tras el cierre del caso, no hubo declaraciones públicas por parte del actor de Mi pobre angelito.