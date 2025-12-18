Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Valencia se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 17

Valencia y Mallorca se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Valencia se enfrenta mañana ante Mallorca para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio Mestalla, desde las 15:00 horas.

Así llegan Valencia y Mallorca

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 3-1 a Elche. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
14Mallorca1716457-5
17Valencia1516367-10

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Celta: 3 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Girona: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
