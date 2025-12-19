Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Real Madrid y Sevilla se miden por la fecha 17

Real Madrid y Sevilla se miden por la fecha 17
Real Madrid y Sevilla se miden por la fecha 17
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Real Madrid y Sevilla. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Real Madrid ejercerá mañana la localía ante Sevilla, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Sevilla

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid logró un triunfo por 3-0 ante Athletic Bilbao. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla llega con ventaja tras derrotar a Real Oviedo con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid3417104314
9Sevilla20166280

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Betis: 4 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Levante: 4 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Sevilla, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Real Madrid Sevilla LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA