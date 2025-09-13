Últimas Noticias
Liga de Francia: Angers visita a Metz por la fecha 4

La previa del choque de Metz ante Angers, a disputarse en el estadio Stade Saint-Symphorien el domingo 14 de septiembre desde las 10:15 horas. El árbitro será Benoît Millot.

Metz recibirá a Angers, en el marco de la fecha 4 de la Ligue 1, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 10:15 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Angers

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Paris FC. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 2 partidos sin ganar en los que le han convertido 7 goles y solo registra 2 a favor.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Stade Rennes. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2021-2022, y el marcador favoreció a Metz con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 1 PP).

Benoît Millot será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG933005
2Olympique Lyon933005
3Lille732107
8Angers431110
18Metz03003-5

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Mónaco: 21 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Olympique de Marsella: 4 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Toulouse: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 5: vs Olympique Lyon: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: 28 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: 5 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mónaco: 18 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Metz y Angers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

