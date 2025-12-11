Liga de Francia: Angers y Nantes se encuentran en la fecha 16

Todo lo que tienes que saber en la previa de Angers vs Nantes. El duelo, a disputarse en el estadio Raymond-Kopa mañana, comenzará a las 14:45 horas.

Angers y Nantes se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Raymond-Kopa. El partido corresponde a la fecha 16 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Nantes

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lens.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers sacó un triunfo frente a Nice, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 3 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes llega a este encuentro con una derrota ante Lens por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 9.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Angers fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 11 Angers 19 15 5 4 6 -4 17 Nantes 11 15 2 5 8 -11

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Olympique de Marsella: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Paris FC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Nantes, según país