Liga de Francia: Lens busca derrotar a Le Havre AC para posicionarse en la cima del torneo

Lens y Le Havre AC se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis. El partido corresponde a la fecha 20 de la Ligue 1.

Así llegan Lens y Le Havre AC

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens cayó 1 a 3 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome. El conjunto perdió su racha positiva en la jornada anterior. Sin embargo, tiene 4 victorias anteriores, con 9 goles anotados en la malla rival frente a 4 en contra.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Le Havre AC logró empatar 0-0 ante Mónaco. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el segundo puesto con 43 puntos (14 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 8 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jérémy Stinat.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 4 Olympique Lyon 36 19 11 3 5 12 15 Le Havre AC 20 19 4 8 7 -8

