Liga de Francia: Lens va en busca de un triunfo ante RC Strasbourg para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Lens vs RC Strasbourg, que se enfrentarán en el estadio Stade Bollaert-Delelis el próximo sábado 22 de noviembre a las 11:00 horas. Jérôme Brisard será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 11:00 horas.

Así llegan Lens y RC Strasbourg

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens derrotó por 4 a 1 a Mónaco en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 5 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Lille. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 9.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el tercer puesto con 25 puntos (8 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (7 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 4 RC Strasbourg 22 12 7 1 4 8 5 Lille 20 12 6 2 4 8

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Lens y RC Strasbourg, según país