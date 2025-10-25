Liga de Francia: Lorient visita a Angers por la fecha 9

Últimas Noticias
Lorient visita a Angers por la fecha 9
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Angers ante Lorient, a disputarse en el estadio Raymond-Kopa el domingo 26 de octubre desde las 11:15 horas. El árbitro será Benoît Bastien.

Angers recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 9 de la Ligue 1, el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 11:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Lorient

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers sacó un empate por 1 en su visita a Mónaco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Stade Brestois. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 11 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 4 PP).

Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique de Marsella18860214
2PSG1785218
3RC Strasbourg1685127
13Lorient88224-7
17Angers68134-8

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Angers y Lorient, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

