Liga de Francia: Mónaco tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Lorient

Desde las 13:00 horas, Mónaco y Lorient se enfrentan mañana por la fecha 18 de la Ligue 1 en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Lorient

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Olympique Lyon. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Lorient igualó 1-1 el juego frente a Metz. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Lorient.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 23 puntos (7 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Willy Delajod.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 9 Mónaco 23 17 7 2 8 -3 12 Lorient 19 17 4 7 6 -9

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

